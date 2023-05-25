رسائل من أولياء أمور طلاب التعليم قبل الجامعي لممثلى الحوار الوطني

تنطلق اليوم جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني ، من خلال جلستين متتاليتين، الأولى في تمام الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى 2 ظهرًا، بينما تنطلق الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، وتستمر حتى 6 مساءً، على أن تتناول الجلستان قضية التعليم قبل الجامعي، إذ تم وجرى اختيار الدكتور جمال شيحة مقررا للجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور محمود أبو النصر، مقررًا مساعدًا.

رسائل أولياء الأمور

رسائل عديدة وجهها أولياء أمور طلاب ما قبل الجامعي لممثلي الحوار الوطني في لجنة التعليم والبحث العلمي والتي كانت منها بعض والمعوقات أو بعض القوانين التي يراها أولياء الأمور وأيضًا المعلمين تعوق الطالب قبل الجامعي في سير العملية التعليمية أولًا في التعليم الابتدائي كمية المواد وكثرة عددها بالنسبة للتلاميذ في هذه المرحلة لأن سن التلميذ في هذه المرحلة لا يستوعب كمية المعلومات مما يؤدي إلى كره التلميذ للمدرسة وذلك بحسب ما ذكره «محمد عبدالمتعال» أحد أولياء الأمور في حديثه لـ«الوطن».

يرى «عبدالمتعال» أنَّه من الأفضل أن يكون التركيز على القراءة والكتابة والعمليات الحسابية حتى الصف الرابع الابتدائي على الأقل، كما أن الدروس الخصوصية تعتبر من ضمن المعوقات التي تواجه أولياء الأمور في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، إذ أصبح الطالب معتمدا عليها كليا فيذهب الي المدرسة للترفيه واللعب وغير مهتم بالحصص الداخلية حتى داخل الحصه نفسها.

جلسات الحوار الوطني

من ضمن رسائل أولياء الأمور طلاب ما قبل الجامعي لممثلي الحوار الوطني هو الاهتمام بشكل كبير برعاية الطلاب الموهوبين في كل المجالات سواء ف الرياضة أو الرسم أو الفن وأيضا الاهتمام بالمسرح المدرسي وتنمية المواهب به بحسب ما ذكرته «ابتسام محمد» أحد أولياء الأمور، مضيفة أنَّ يجب تطوير المناهج الدراسية بشكل يواكب التكنولوجيا الحديثة وإتاحة فرص للطلاب للدراسة بالخارج من أجل تعلم المزيد من المهارات.