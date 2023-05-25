مقرر «القضية السكانية» بالحوار الوطني: يجب بحث الأسباب المؤثرة في زيادة السكان

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إنّها تتمنى مشاركة وقراءة في الاستراتيجية الوطنية السكانية، وطرح ملفات الصحة الإنجابية والسكانية، لافتة إلى أهمية بحث الأسباب الاقتصادية المؤثرة في الزيادة السكانية، وقراءة الهرم السكاني، وإمكانية التنمية الشاملة وما يتعلق بالنشء الجديد.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة القضية السكانية بعنوان «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، ضمن جلسات الحوار الوطني.

جلسة مناقشة القضية السكانية

واستعرض الدكتور أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، ضوابط الحوار ومشاركة الحضور والالتزام بالوقت واحترام المؤسسات وعدم الخروج عن موضوعات النقاش وعدم الإخلال بنظام الجلسات.

كلمة نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان

وأكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، أنّه منذ ستينيات القرن الماضي، لم يكن هناك خطة سكانية واضحة، مضيفا أنّه منذ إنشاء المجلس القومي للسكان، حدثت طفرة في وسائل تنظيم الأسرة بفضل الدعم الكبير الذي حظي به.

ولفت إلى أنّ الاستراتيجية القومية للسكان تم إعدادها في 2014، ولكن قبلها لم تكن هناك سياسة واضحة، وكل المؤشرات الموجودة تؤكد انخفاض معدل الإنجاب.