محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير العواصم

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق له، لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات، والجاري تنفيذه بقرية الراهب بشبين الكوم.

دعم صندوق التنمية الحضرية لخطط التنمية

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود صندوق التنمية الحضرية في تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات، فضلا عن دعم خطط التنمية، وذلك بهدف الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على ضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية.

تطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب في المنوفية

تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب بشبين الكوم والذى يتضمن إنشاء 1672 وحدة سكنية علي مساحة 15,8 فدان لتوفير مشروع سكني متكامل الخدمات يضم (مسجد، حضانة، مخبز، ملعب خماسي، محلات تجارية، محطة رفع صرف صحي، أماكن انتظار للسيارات، مساحات خضراء).

وأشاد رئيس مجلس إدارة الصندوق بالجهود المضيئة التي يبذلها محافظ المنوفية في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشورع القومي وخطط الصندوق على أرض المنوفية، والتي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية درعا لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية تقديرا لجهوده.