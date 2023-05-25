انقلاب سيارة نقل محملة بالسيراميك على الطريق الإقليمي في المنوفية

شهد الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، انقلاب سيارة محملة بالسيراميك، بالقرب من نزلة شما في مركز أشمون، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية ومسؤولي مجلس مدينة أشمون، ومركز أشمون، إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

إزالة آثار الحادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

ودفعت الحماية المدنية ومجلس المدينة بلودر وسيارة لنقل آثار الحادث ورفع حمولة السيراميك الواقعة على الطريق، وجرى فتح ممر لتسيير حركة السيارات ومنع التوقف الكامل.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية، يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالسيراميك، بالقرب من نزلة أشمون على الطريق الإقليمي، وجرى الدفع بلودر ومعدات لإزالة العوائق علي الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالسادات

وشهدت مدينة السادات في محافظة المنوفية، مساء أمس، وقوع حلدث تصادم بين عدد من السيارات ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.