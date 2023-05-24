ضبط عصابة فك شفرات القنوات الفضائية بـ9 آلاف ريسيفر في المنوفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن أنّ 3 أشخاص مقيمين بمحافظة المنوفية، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في بيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وإتاحة المصنفات المقرصنة عبر البث الرقمي وغير المصرح بتداولها بالسوق المصري، مُستغلين محل بدائرة قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، ومخزنين بدائرتي مركزي شرطة (قويسنا – تلا) بمديرية أمن المنوفية لمزاولة نشاطهم الإجرامي بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والمنوفية، أمكن ضبط المتهمين المذكورين، وباستهداف المحل والمخزنين المشار إليهم، وبالتفتيش في حضورهم، جرى ضبط 8969 من أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية والعدسات والكابلات وريموت والمعدات الخاصة بها.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.