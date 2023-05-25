رئيس جامعة بنها الأسبق بالحوار الوطني: نحتاج كيانات مستقلة تنظم العملية التعليمية

أكد الدكتور على بدر الدين، الرئيس الأسبق لجامعة بنها، أهمية وجود كيانات مستقلة تنظم العملية التعليمية ككل بعيدا عن الأجهزة التنفيذية، على غرار الإدارة الانجليزية.

جلسة التعليم بالحوار الوطني

جاء ذلك في كلمته بجلسة التعليم بالحوار الوطني، مؤكدا أن هذه الكيانات المستقلة قد تكون ممثلة في الهيئة العليا للتعليم بمصر، بحيث تكون هي المنظم لكل آليات العملية التعليمية.

كلمة رئيس جامعة بنها

ولفت إلى أن الدول المتقدمة تتجه لهذا السياق على أرض الواقع، بشأن الكيانات المستقلة وهو ما يساعد على تفعيل القوى الناعمة والتأثير الحقيقي في الشارع، فيما عقّب على حديثه د. جمال شيحة المقرر العام للجنة التعليم بالتأكيد على أن هذا الطرح يدعم وجود الهيئة العليا للتعليم في مصر.

وانطلقت اليوم ثاني جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ومن المنتظر مناقشة القضية السكانية من خلال جلسة «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، بينما تناقش لجنة التعليم قضية «التعليم قبل الجامعي» على مدار جلستين متتاليتين لكل لجنة، من الحادية عشر صباحًا وحتى السادسة مساءً، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.