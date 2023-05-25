ختام امتحانات الشهادة الابتدائية وطلاب البرنامج التأهيلي بسوهاج اليوم

تختتم معاهد سوهاج الأزهرية للفتيات والبنين الابتدائية، اليوم، أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية بمختلف مراكز المحافظة، وفقًا لبيان الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.

امتحانات اليوم الختامي بالشهادة الابتدائية

ويؤدي طلاب المرحلة الابتدائية اليوم، امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، بينما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي امتحان القرآن الكريم وتجويده.

وفي سياق متصل، يواصل طلاب الشهادة الإعدادية أداء الامتحانات، إذ يؤدون امتحان الجبر والتربية الفنية في الفترتين الأولى والثانية، وامتحان الحاسب الآلي في الفترة الثالثة، ومن المقرر أن تُختتم أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل.

بدء أعمال التصحيح السبت المقبل

كما تستعد منطقة سوهاج الأزهرية، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية لأعمال التصحيح، التي من المقرر انطلاقها السبت المقبل للشهادة الابتدائية، بمقر معهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي بمدينة سوهاج، إذ شدد رئيس المنطقة على ضرورة تحري الدقة وإعطاء كل ذي حق حقه بالتصحيح والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن لمصلحة الطالب.