«أزهرية سوهاج»: أسئلة النحو والتوحيد لأولى وثانية ثانوي مطابقة للمنهج المقرر

تابع الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أعمال امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي بمعهدي سفلاق للبنين والفتيات بمركز ساقلتة، حيث تفقد اللجان أثناء أداء الطلاب لامتحانات مادتي النحو والتوحيد.

مطابقة الأسئلة للمناهج

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لـ«أزهرية سوهاج»، في بيان، مطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وعدم وجود شكاوى، كما تفقد أعمال الكنترول والتصحيح ووجه بضرورة المراعاة الكاملة للوائح المنظمة لأعمال التصحيح والرصد والمراجعة، منوها أن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب من أهم الأولويات للمنطقة، وأنه يجب أن يحصل كل الطلاب على حقهم كاملا.

زيارة مركز تدريب حياة كريمة

وفي سياق جولته بمركز ساقلتة، زار «حمادي» مركز تدريب حياة كريمة رقمية المرحلة الثانية بالمركز، والذي يستهدف الإدارات التي بها قرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث اطمأن على استعدادات المركز لانطلاق ثاني أيام التدريب.

تجدر الإشارة أن التدريب يشمل مراكز ساقلتة وطما والمراغة والبلينا وجرجا والعسيرات ودار السلام، ويتيح للمشارك الحصول على شهادة معتمدة في التحول الرقمي وIc3، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.