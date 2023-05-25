جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الإعدادي المهني بسوهاج

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني، الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني، وذلك للطلاب الذين لهم حق فرصة ثانية بالامتحانات، سواء لتغيبهم عن امتحانات الدور الأول أو رسوبهم بها.

كما حددت، ضوابط الامتحانات للطلاب والمشاركين بالعملية الامتحانية من رؤساء اللجان والمراقبين، والمواد الفرعية والرئيسية، والمدة الزمنية لكل منها خلال فترة الامتحانات التي تستمر 5 أيام.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني

وفيما يلي، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني، وفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، كالتالي:

- السبت 15 يوليو: امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين وعقد امتحان مادة الخط العربي خلال ساعة.

- الأحد 16 يوليو: امتحان مادة العلوم خلال ساعة ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف أيضًا.

- الاثنين 17 يوليو: امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف.

- الثلاثاء 18 يوليو: امتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف، وامتحان التربية الفنية خلال ساعة ونصف أيضًا.

- الأربعاء 19 يوليو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعة ونصف.

ضوابط الامتحانات بسوهاج

حددت مديرية التربية وتعليم بمحافظة سوهاج، عدة ضوابط لامتحانات الصف الأول الإعدادي المهني للدور الثاني، للطلاب وللعاملين على الامتحانات من المراقبين على اللجان ورؤساء الأدوار، منها:

- توضيح خطورة التغيب أيام الجدول خاصة بالدور الثاني للطلاب وأولياء الأمور.

- إعلان جدول الامتحانات للطلاب وأعضاء العملية الامتحانية في مكان واضح قبل موعده بفترة كافية.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفقًا لمديرية الصحة بمحافظة سوهاج.

- تحديد موعد الامتحانات العملية والشفوي قبل موعد الامتحان النظري، وفقًا لكل إدارة تعليمية.

- تطبيق قرارات الوزارة لطلاب الدمج داخل المدارس.