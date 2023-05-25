لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: ركزنا على 3 عناصر تستهدف تعزيز القطاع

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الحوار شهد أمس جلستين هامتين حول الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، لافتا إلى أن الجلسة الصباحية استمرت 4 ساعات بينما الجلسة المسائية كانت مدتها ساعتين.

تحليل واقع مناخ الاستثمار

وأضاف «صبري»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أنه جرى التركيز على 3 عناصر في هذه الجلسة، أولا تحليل واقع مناخ الاستثمار في مصر، وثانيا البحث عن الفرص، وثالثا مقاومة والتغلب على التحديات الموجودة في مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن الاستثمار هو تحقيق معدلات تشغيل وخلق فرص عمل، ومن الأهمية كلما كان هناك تشجيع للاستثمار كلما كان هناك تحقيق لصناعة وزراعة وسياحة واستثمار في رأس المال البشري، فالاستثمار موضوع كبير يشمل كل مناحي الأنشطة الاقتصادية في المجتمع.

قوانين محفزة للاستثمار

ولفت إلى أن مصر شرّعت قوانين محفزة للاستثمار، بداية من قانون الاستثمار الذي صدر في 2017، وقانون البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في 2020 وقانون الجمارك الموحد في 2020 والتشريعات الضريبية.