نائبة «التنسيقية»: رفع سن الزواج لـ21 عاما يقلل النمو السكاني

أكدت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ الزواج المبكر يعد ضمن أسباب مشكلة القضية السكانية، لافتة إلي أنه لم يعد لدينا رفاهية الاختيار، ومجبرون لحل القضية كدولة ومواطنين.

وأضافت أميرة العادلي، خلال جلسة مناقشة القضية السكانية بالحوار الوطني، أنَّ هناك تجارب دولية حققت نتائج جيدة في هذا الشأن، من خلال قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني وحوافز إيجابية وسلبية وحددت سن الزواج.

مناقشة القضية السكانية بالحوار الوطني

وتابعت: «إننا نحدد سن الزواج لـ18 عاما لأننا لا نستطيع رفع سن الزواج لـ21 عاما، مضيفة، «كل سنة نرفعها تقلل النمو السكاني 2 مليون»، مؤكّدة ضرورة تجريم الزواج المبكر، لأنَّه سيساعد في تقليل الفجوة والنمو السكاني، إضافة لضرورة تمكّين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتقليل التسرب من التعليم، إلى جانب ضرورة إدخال ثقافة الصحة والسكان في المناهج التعليمية، موضحة أنَّ الخطاب الديني بشأن قضية الإنجاب وزواج الأطفال، في اتجاه والدولة باتجاه آخر.

وعلق الدكتور جمال أبو السرور مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر، قائلًا، ليس هناك تضارب مطلقًا بين القيادة السياسية وما تبذله المؤسسات الدينية من جهود، فنحن ننظم حملات توعية في كل هذه المسائل، وهناك تعاون كبير في هذا المجال، والهيئات المعنية على علم بذلك.