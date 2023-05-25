ضياء رشوان: المناقشات ستشمل قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم

علّق الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم حول استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لاستمرار الأشراف القضائي على الانتخابات بأنها أعادت الروح للحوار، مؤكدا أن الحوار لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا.

الجلسة الافتتاحية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني

وأشار رشوان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، إلى أن الاستعداد للحوار استغرق عاما لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة التي عطلت البلد في كثير من المناحي، مشددا على أن الحوار سيكون حالة مستمرة في مصر بالدستور والقانون.

وأوضح أن الأمر لم يقف عند استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقتراح استمرار إشراف القضاء على الانتخابات، ولكنه وجه أمس رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ومناقشته في الحوار الوطني قبل إرساله للبرلمان.

مجلس النواب

وأضاف: «سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته داخل لجنة التعليم بالحوار»، موضحا أن مشروع القانون متعلق بكل أنواع التعليم والمراحل التعليمية المختلفة: «الحوار الوطني ليس مؤسسة برلمانية ولكن نبدي آرائنا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية ومن ثم إرساله لـ مجلس النواب».