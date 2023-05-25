ممثل «مستقبل وطن» بالحوار الوطني يطالب بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين

دعا سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، والنائب عن حزب مستقبل وطن، إلى عقد مؤتمر قومي للتعليم خلال الفترة المقبلة، بمشاركة جميع المختصين وأولياء الأمور، لافتا إلى أهمية العمل على المراجعة الشاملة لقانون التعليم الحالي، وإجراء التعديلات اللازمة، خاصة على مستوى العلاقة بين التربية والتعليم والتنمية المحلية.

جلسة التعليم بالحوار الوطني

جاء ذلك خلال جلسة التعليم بالحوار الوطني، حيث حضر هاشم ممثلا عن حزب مستقبل وطن، وأكد أنّ الحزب يرى أهمية العمل على الحصر الشامل للأراضي الفضاء للاستفادة منها في بناء المدارس وسد العجز، مع العمل على تفعيل قانون الوقف الخيري في هذا الملف الذي لم يتم تفعيله حتى الآن.

ولفت إلى ضرورة العمل على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، والسعي نحو مواصلة الجهود لتعيين الـ150 ألف معلم لسد العجز، مع العمل على سرعة تقديم قانون مزاولة مهنة التدريس من الحكومة إلى البرلمان.

أعمال تطوير المناهج بالمراحل الاعدادية

وأشار إلى أهمية مواصلة أعمال تطوير المناهج في المراحل الإعدادية والثانوية، مع تقسيم ما حدث في المرحلة الابتدائية، َومواصلة تأهيل القيادات التربوية على وضع معايير دخول الجامعات مع مجموع الثانوية العامة حتى يكون سبيلا للقضاء على الدروس الخصوصية.

الدروس الخصوصية

في السياق ذاته، أكد أهمية التوسع في التعليم الفني للقضاء على البطالة، ومراجعة منظومة النيل، والتعليم الخاص والدولية ودعمها، موجّها الشكر للرئيس السيسي على دعوة الحوار الوطني.