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رئيس جهاز النوبارية الجديدة يستقبل وفد لجنة التعليم بمجلس النواب

الزيارة تهدف لمناقشة تطوير المنظومة التعليمية في النوبارية

كتب:

أيمن حمزة
11:04 ص | الخميس 23 فبراير 2023
وفد البرلمان يصل مدينة النوبارية لمناقشة سبل تطوير التعليم

وفد البرلمان يصل مدينة النوبارية لمناقشة سبل تطوير التعليم

استقبل المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة يرافقهم مسئولو جامعة دمنهور، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، لمناقشة سبل دعم وتطوير المنظومة التعليمية بمدينة النوبارية الجديدة.

النوبارية الجديدة تستقبل وفد «تعليم النواب»

وأوضح المهندس أحمد إسماعيل، أن الزيارة تأتي في إطار زيادة دعم الخدمات التعليمية بمدينة النوبارية الجديدة، سواء بالتعليم العالي أو التعليم الأساسي وسبل تطويرها.

وبدأت الزيارة بتقديم عرض من رئيس الجهاز عن مدينة النوبارية الجديدة وما تم فيها من إنجازات وخطة المدينة التنموية، بجانب عرض الخدمات التعليمية وتطويرها وخطة الإنشاءات المستقبلية، والدعم الذي يقدمه جهاز المدينة للمنظومة التعليمية.

جولات ميدانية وزيارة للمدرسة الدولية

وقال المهندس أحمد إسماعيل، إن الجولات الميدانية بالمدينة بدأت بزيارة المدرسة الدولية التي تعتبر الوحيدة في محافظة البحيرة التي تم تخصيصها كمدرسة دولية، حيث استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ومديرة المدرسة، ما يتم داخل المدرسة من أنشطة، وما تقدمه من مناهج  حديثة للطلاب.

كما تمت زيارة كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الفنون التطبيقية وكلية التربية النوعية بالمدينة، وتم عرض المجهودات التي تقدمها جامعة دمنهور فرع النوبارية للطلاب، وأيضا تم عرض عدد من المعوقات لتطوير الجامعة، كما وعد  الدكتور سامي هاشم، وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، بالمساعدة فى دعم الجامعة  والكليات بمدينة النوبارية بالموارد البشرية والموارد المادية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.