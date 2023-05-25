عضو التنسيقية: «رضا المستثمر المحلي يجذب الأجنبي للسوق المصرية»

قالت ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديموقراطي، إن هناك معوقات كثيرة أمام ملف الاستثمار مثل سهولة استيراد مستلزمات الإنتاج والجمارك والتحول الرقمي وتوحيد كل جهات الولاية، موضحة: «الدولة عملت اللي عليها في ملف الاستثمار، والوفود الأجانب تشيد بالبنية التحتية، والطرق مجهزة للوصول إلى الموانئ، والمرافق مميزة ولدينا مناطق استثمارية مرفقة».

القانون لا يميز بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي

وأضافت «القاضي» خلال حوارها مع الإعلامية ميرفت المليجي عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني، أنّ قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 لا يميز بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، ولهما نفس الضمانات والحوافز.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «رضاء المستثمر المحلي يجذب المستثمر الأجنبي، بحيث يحصل منه على مستلزمات الإنتاج.. ملف الاستثمار حساس للغاية، وإن واجهت شركة مشكلة ما فإن باقي الشركات ستعرف ذلك».

الدولة ضخت استثمارات في ملف البنية التحتية بشكل أكثر من رائع

وأكدت أمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديموقراطي، أن الدولة ضخت استثمارات في ملف البنية التحتية بشكل أكثر من رائع، كما أن هناك 15 ميناء تجاري تخدم اتفاقيات تجارية عديدة، إذ إن مصر من أكثر دول المنطقة في توقيع الاتفاقيات التجارية.