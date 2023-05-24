بوتين: روسيا ملتزمة بكافة تعهدات الطاقة رغم الأزمة مع أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ملتزمة بكافة التعهدات بشأن إمدادات الطاقة، على الرغم من الأزمة الحالية مع أوكرانيا، وقال إن «الدول الغربية أخطأت عندما اعتقدت أن بإمكانها ضرب اقتصادنا».

مدمرة روسية تهاجم زوارق أوكرانية

بدورها أكدت وزارة الدفاع الروسية، بحسب بيان نقلته قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن المدمرة البحرية «إيفان خورس» تواصل مهامها، بعد محاولة أوكرانية للهجوم عليها، وتم تدمير جميع الزوارق المسيرة، التي استهدفت المدمرة البحرية في البوسفور.

وواصلت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن المدمرة البحرية كانت تحمي خطي غاز في البوسفور، أثناء تعرضها لهجوم أوكراني.

كيف بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية

وتشهد روسيا وأكرانيا أزمة منذ نهاية فبراير 2022 بعد إعلان روسيا الاتحادية دخول 4 أقاليم أوكرانية لحمايتها عقب إعلانهم الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى موسكو، مما دفع الغرب لفرض عقوبات عسكرية واقتصادية على روسيا، التي ردت بفرض عقوبات مماثلة وقطع إمدادات الغاز لدول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل رئيسي على غاز روسيا.