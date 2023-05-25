ويجز يروج لأحدث حفلاته الغنائية في القاهرة الجديدة: انتظروني يوم 23 يونيو

روّج مغني الراب ويجز لحفله الجديد، والمقرر إقامته يوم 23 يونيو المقبل، ونشر ويجز بوستر حفله المقبل بالقاهرة الجديدة.

حفل مطرب الراب ويجز

وعلق مغني الراب ويجز على البوستر الخاص بحفله عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه قائلاً، «جهز نفسك لأجمد حفلة الصيف في القاهرة مع ويجز في زيد إيست يوم 23 يونيو، ميعاد فتح الحجز استعدوا الساعة 5».

وتوالت عليه التعليقات من أجل التعرف على أسعار التذاكر، ومواعيد الحجز، من أجل حضور حفله الجديد في شهر يونيو المقبل.

محطات في حياة ويجز

أحمد علي ويجز، مغني راب مصري، شارك بالتمثيل لأول مرة في مسلسل «بيمبو»، من إنتاج عام 2021، حيث قدم دور «جابر»، والعمل من إخراج عمرو سلامة.

ويجز في رمضان 2023وقد ظهر ويجز في رمضان 2023 من خلال بعض الإفيهات بمسلسل «الكبير أوي» الذي عرض بموسم رمضان الماضي المنصرم، وذلك ضمن أحد المشاهد الكوميدية التي جسدها علاء مرسي في مسلسل الكبير أوي في موسمه السابع .