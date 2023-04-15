هاني عادل لـ«أنا والقناع»: «بحب صياعة كلام ويجز واختيار شاهين لموضوعات الراب»

تحدث الفنان هاني عادل، عن رأيه في أغاني الراب في مصر، موضحًا: «أحب ويجز وصياعته في الكلام، واختيار الموضوعات الحلوة من شاهين، كما أسمع مروان موسى وغيرهم من مغني الراب».

تأثير مغني الراب على هاني عادل

وقال «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على قناة «الحياة»: «مغنو الراب جعلوني أفكر في طريقة أخرى للكلام الذي أعبر به عن نفسي وأن أكون حقيقيا بشكل أكبر، أتمنى أن نعبر عن الحقيقة أكثر من اهتمامنا بالشعر وشكل الأغنية».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.