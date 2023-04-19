جابر القرموطي لـ «أنا والقناع»: لم أهاجم ويجز.. و90% من المصريين يتابعون «جعفر العمدة»

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه لم يتنمر على السيدات في الأغنية التي طرحها خلال السنوات الماضية.

محمد رمضان «نمبر وان»

وأضاف جابر القرموطي، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن الفنان محمد رمضان هو رقم واحد، و90% من المصريين يتابعون مسلسله «جعفر العمدة» خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أنه لم يقلد ويجز، كما أن مغنيي الراب هاجموه، متابعا: «قالولي إيه الراب اللي انت عامله ده، واللي نجح ويجز هو ربنا، أنا مهاجمتش ويجز».

وتابع جابر القرموطي: «جربت المرض مع أشقائى ووالدى الذين توفوا، حيث مروا بحالة مرضية شديدة، ولا أحب أن أمر بهذا الأمر».

برنامج «أنا والقناع»

«أنا والقناع»، برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc، ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، واستضاف في الأيام الماضية عددا من الفنانين، منهم يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وأيمن بهجت قمر، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.