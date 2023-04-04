مسلسلات رمضان 2023.. دنيا سمير غانم تغني لـ ويجز وحكيم في جت سليمة

تنطلق أولى حلقات مسلسل جت سليمة، أحد أبرز مسلسلات رمضان 2023، اعتبارًا من يوم 16 رمضان الموافق الجمعة المقبلة، إذ يشهد هذا العمل عودة «دنيا» إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام نحو 3 سنوات، منذ مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة» والذي عُرض عام 2019 تقريبًا.

وظهرت دنيا سمير غانم، في البرومو الرسمي لمسلسل جت سليمة، أحد أبرز مسلسلات رمضان 2023، بأكثر من لوك، كما أنَّها تُقدم أكثر من استعراض غنائي أيضًا، منها أغنية استعراضية عن التنمر، وتقول كلماتها: «ممكن تبقى حلوة تتكلم تقفلك.. وواحدة جمالها عادي شخصيتها تذهلك.. بتعايروا مين على إيه.. مين فينا كان بإيديه.. لا حد اختار ملامحه ولا كان ده باتفاق.. الجمال معاملة.. الجمال أخلاق».

الجمهور متحمس لمسلسل جت سليمة

كما ظهرت دنيا سمير غانم في برومو مسلسل جت سليمة، أحد أبرز مسلسلات رمضان 2023، وهي تُغني بشكلٍ ساخر، أغنية «حلاوة روح» لـ حكيم، وكذلك إحدى أغاني ويجز، فيما أبدى قطاع كبير من الجمهور عن حماسه الشديد لمتابعة المسلسل، إذ قال أحدهم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «إيه الجمال ده، ما شاء الله.. المسلسل شكله هيكسر الدنيا، حقيقي تحفة، وكل حاجة جميلة فيه وأغانيكي اللي في المسلسل حلوة قوي، وتمثيلك طبعًا وخفة دمك وجمالك.. مستنية قوي، هو خلاص بقى مسلسلي المفضل.. ربنا معاكي يا دودي وينجحك يارب ويسعد قلبك يارب».

أبطال مسلسل جت سليمة

ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب دنيا سمير غانم، كل من محمد سلام، خالد الصاوي، وهالة فاخر، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال وندى عزت، والعمل إخراج إسلام خيري.