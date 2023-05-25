بعد سلسلة نتائج محبطة للفريق، يسعى نادي الزمالك إلى استعادة الانتصارات وحجز مقعد متقدم في الدوري المصري، بقيادة مديره الفني الكولومبي أوسوريو، حيث يستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الجولة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري وتردد القنوات الناقلة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لعام 2023، برصيد 56 نقطة، ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بينما يأتي في المركز الثالث فريق فيوتشر برصيد 54 نقطة، وفي المركز الرابع يأتي نادي الزمالك برصيد 47 نقطة.