ممثلة «الوفد» بالحوار الوطني: يجب العمل على تمكين الطلاب من المهارات اللغوية

أكدت الدكتورة هاجر التونسي، ممثل حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي بالمحور المجتمعي، في الحوار الوطني، ضرورة الاهتمام بترتيب مصر في اختيار الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم، وأهمية العمل على تمكين الطلاب من المهارات اللغوية، وبناء الإطار الأوروبي الموحد لتدريس اللغات.

تنمية المهارات اللغوية للطلاب

وأوضحت أنه ينبغي العمل على تمكين الطلاب من المهارات اللغوية، وبناء الإطار الأوروبي الموحد لتدريس اللغات، وتنويع تصميمات بيئات التعلم لتمكين الطلاب من مهارات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، لافتة إلى أنّ التغيرات الإيجابية التي يتمتع بها الطالب المصري الآن، هي نتاج إطلاق الرئيس السيسي عام 2019، لعام التعليم المصري.

وأشارت «التونسي» خلال كلمتها، إلى ترتيب مصر في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم، وتوضيح الفجوة بين الوضع الراهن ومؤشرات الأداء في استراتيجية 2023.

مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي محور أساسي

وتحدثت ممثل حزب الوفد، عن إتاحة ما قبل التعليم الابتدائي، موضحة أنّ القيد الصافي للطلاب في العام الدراسي الحالي 23.1%، وذلك على الرغم من أنّ التعليم ما قبل الابتدائي كان محورّا رئيسيا في اتفاقية تطوير التعليم مع البنك الدولي.

وأكدت أنّ ارتفاع متوسط كثافة الفصول يعيق التقدم في مؤشر التعليم الأساسي، وقصر العام الدراسي وعدد الحصص الدراسية مقارنة بدول العالم، مما يؤثر على جودة نواتج التعليم، مشيرة إلى تقدم مصر 11 درجة في مؤشر Global knowledge Index عام 2021، منوهة إلى أنّ تحقيق طفرات في التعليم هدف يمكن تحقيقه.