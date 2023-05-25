مد معرض الفنان أحمد نوار في قصر عائشة فهمي حتى 20 يونيو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش مدّ فترة معرض الفنان الدكتور أحمد نوار والمقام بمجمع الفنون بالزمالك قصر عائشة فهمي، إلى 20 يونيو 2023 بدلاً من 20 مايو الجاري.

معرض أحمد نوار في الزمالك

ذكر قطاع الفنون التشكيلية في بيان صحفي: «تم مد معرض الفنان أحمد نوار حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 بمجمع الفنون بالزمالك، قصر عائشة فهمي).

وأشار إلى أن المواعيد يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء عدا يوم الجمعة.

معرض أحمد نوار

ويضم معرض الدكتور أحمد نوار مجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي أبدعها «نوار» خلال مسيرته الفنية الممتدة والثرية، وتتناول موضوعات عديدة لأهم المحطات التي مر بها طوال مشواره الفني، ومنذ ستينيات القرن الماضى حتى الآن، التي يقدمها مجمع الفنون جنبًا إلى جنب كمسيرة فنية ثرية تخطت 6 عقود من التجربة، من بينها مجموعة الأرض المقدسة وقريتي والصين وجبل أبو غنيم ومجموعة إرادة وطن وغيرها من الموضوعات الأخرى التي عبر خلالها الفنان أحمد نوار عن هموم وطنه ومحيطه الاجتماعي، والتي تقدم ملامح مسيرة فنية كبيرة تخطت 6 عقود من العطاء المستمر.