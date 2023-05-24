رئيس «الفنون التشكيلية»: فتح متحف الفن الحديث أمام الجمهور بعد تطويره السبت المقبل

أعلن الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنّ القطاع اقترب من الانتهاء من أعمال الصيانة في متحف الفن الحديث، حيث جرى معالجة شبكة التكييفات بأكملها، وجار إعادة الأعمال الفنية استعدادا لإعادة افتتاح المتحف السبت المقبل.

وأضاف الدكتور وليد قانوش لـ«الوطن»: «اقتربنا على الانتهاء من تطوير أعمال متحف الفن الحديث، وانتهينا من أعمال التكييف وبعض الأعمال الهندسية، وتطوير المخازن وعزل الأسطح، وجار إعادة الأعمال الفنية الرئيسية للعرض المتحفي في القاعات الرئيسية، استعدادا لإعادة افتتاح المتحف من جديد أمام الجمهور يوم السبت».

معلومات عن متحف الفن الحديث

وأشار إلى أنّ المتحف يتكون من 10 قاعات موزعة على 3 طوابق، إلى جانب عرض في الهواء الطلق في مقدمة المتحف لأعمال النحت كبيرة الحجم، كما يضم المتحف آلاف القطع الفنية التي تمثل شتى التيارات والاتجاهات الفنية منذ أوائل القرن العشرين حتى الآن، وبعض هذه الأعمال متاحة للعرض في متاحف أخرى، أو في أماكن عامة داخل مصر وخارجها.

ويقع المتحف داخل حرم دار الأوبرا المصرية، وهو من أهم وأبرز المتاحف في مصر، ويعود تاريخ المبنى الحالي للمتحف إلى عام 1936، وكان يسمى «السراي الكبرى»، وجرى تطويره وتجهيزه ليستوعب بحاجات العرض المتحفي، ويكون مقرا دائما لمتحف الفن المصري الحديث الذي افتتح رسميا في أواخر أكتوبر 1991.

مواعيد متحف الفن الحديث

ويستقبل متحف الفن الحديث الزائرين من العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا، طوال أيام الأسبوع عدا يومي إجازات المتحف الجمعة والاثنين.