«الثقافة»: مدّ فترة معرض أحمد نوار إلى 20 مايو بمجمع الفنون بالزمالك

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن مدّ فترة معرض الفنان أحمد نوار لينتهي في 20 مايو 2023 بدلاً من 20 إبريل 2023 والمقام بمجمع الفنون بالزمالك قصر عائشة فهمي.

وأضاف القطاع في بيان صحفي: «ينوه قطاع الفنون التشكيلية عن مد فترة معرض الفنان/ أحمد نوار لينتهي في 20 مايو 2023 بدلاً من 20 إبريل 2023 والمقام بمجمع الفنون بالزمالك قصر عائشة فهمي».

مواعيد الزيارة بعد إجازة عيد الفطر المبارك

تبدأ الزيارة من يوم الأربعاء الموافق 26 إبريل 2023، ويومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.

مجموعة مهمة من الأعمال

ويضم المعرض مجموعة مهمة من الأعمال التي أبدعها الفنان أحمد نوار خلال مسيرته الفنية الممتدة والثرية، وتتناول موضوعات متعددة لأبرز المحطات التي مر بها نوار طوال مشواره الفني.

ومن بينها مجموعة الأرض المقدسة وقريتي والصين وجبل أبو غنيم ومجموعة إرادة وطن وغيرها من المجموعات الأخرى التي عبر خلالها الفنان أحمد نوار عن هموم وطنه ومحيطه الاجتماعي، والتي تقدم ملامح مسيرة فنية كبيرة تخطت 6 عقود من العطاء المستمر.