أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش بطولة إفريقيا للمصارعة

حقق أبطال المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازا رياضيا جديدا خلال مشاركتهم في البطولة الأفريقية للمصارعة التي أقيمت مؤخراً بدولة تونس بحصد (32) ميدالية متنوعة، بواقع 19 ميدالية ذهبية و9 فضية و4 برونزية، وذلك بمشاركة (27) طالب ولاعب ولاعبة يمثلون نصف قوام بعثة المنتخب المصري بالبطولة.

وكانت من أبرز النتائج حصول اللاعبة سمر عامر إبراهيم حمزة المصنفة الأولى عالمياً على الميدالية الذهبية في وزن (76) كيلو جرام، واللاعب محمد إبراهيم السيد (كيشو) الذي حقق الميدالية الذهبية في وزن (67) كيلو جرام، واللاعب هيثم محمود أحمد فهمي الحاصل على الميدالية الذهبية في وزن (60) كيلو جرام.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية والتدريبية داخل المؤسسات الرياضية العسكرية بما يسهم في تحقيق أبنائها الألقاب المتميزة وحصد المراكز المتقدمة بمختلف الألعاب من خلال المشاركات بالبطولات الدولية والقارية.