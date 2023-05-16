تجديد العقد الثلاثي بين القوات المسلحة ووزارة الرياضة والنادو

جددت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقيع عقد الإتفاق الثلاثي مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو)، في إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الرياضية وتحقيق أقصى درجات التعاون مع مختلف الجهات.

ويهدف عقد الاتفاق إلى توفير الدعم الكامل، والحفاظ على الاعتماد الدولي الجزئي لمعمل المنشطات المصري التابع للقوات المسلحة وضمان الاعتماد الدولي النهائي من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، بما يلبي تطلعات الدولة للنهوض بالرياضة المصرية، وإتاحة تحليل العينات اللازمة داخل الجمهورية بدلاً من إرسالها للخارج.

يأتى ذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والوزارات المعنية؛ لتوفير وتيسير كل الإمكانات الخاصة بإنهاء إجراءات الاعتماد.

حضر الفعاليات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أح هانى محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب هشام الششتاوي مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.