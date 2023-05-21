القوات المسلحة تنظم حملة «مودة» لتوعية الشباب المقبل على الزواج
كتب:
محمد مجدي
01:52 م | الأحد 21 مايو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية
نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي برنامج «مودة» لتوعية الشباب المقبل على الزواج، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة القوات المسلحة.
يهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كل المشكلات التي قد تواجههم في المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم في حفظ واستقرار المجتمع المصري.
يأتي ذلك في إطار خطط وبرامج التوعية القومية والاجتماعية التي تنظمها القوات المسلحة، بالتعاون مع العديد من الوزرات والجهات المعنية بالدولة للتوعية بالجهود التي تبذلها الدولة في كل القطاعات ورفع الوعي الثقافي والوطني لأفراد القوات المسلحة.