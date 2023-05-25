كارمن سليمان تطرح أغنية «أنت الأصيل» غدا

تستعد المطربة الشابة كارمن سليمان، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «أنت الأصيل»، غدًا الجمعة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كارمن سليمان مع صابر كمال

وتتعاون كارمن سليمان، في أغنية أنت الأصيل، مع الشاعر الغنائي صابر كمال، والملحن بلال سرور، والموزع أماديو، وهي مكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح، وإنتاج مصطفى جاد.

أغنية يا جمالك لكارمن سليمان

وكانت كارمن سليمان، قد طرحت مؤخرًا أغنية «يا جمالك» عبر قناتها على «يوتيوب»، حيث حققت مشاهدات نحو 4.65 مليون مُشاهدة منذ طرحها في فبراير الماضي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نوفو وعيسى وأسود.

وتقول كلمات الأغنية: «في عنيا يا حبيبي.. إنت أحلى من الناس جميعهم.. حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم.. يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللي لاموني ومالك.. يا جمالك يا جمالك.. بالي راق لما أنا شغلت بالك.. واللي عايز هنايا يسيبني..في حضنك يسيبني.. غرامك عاجبني».