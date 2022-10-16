كارمن سليمان تطلب من جمهورها الدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة كارمن سليمان إلى وعكةٍ صحيةٍ شديدة، ونشرت صورة جديدة لها، ويظهر عليها علامات التعب والإرهاق، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعكة صحية لـ كارمن سليمان

وعلقت الفنانة كارمن سليمان على الصورة قائلة: «مريضة»، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور متمنين لها الشفاء العاجل، حيث إنها تمر حالياً بأزمة صحية ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها بعد .

بداية المشوار الفني لـ كارمن سليمان

بدأت شهرتها الفنية في عمر صغير، بعدما قدّمت ونجحت في الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية أراب آيدول حينما منحت اللقب من المغربية دنيا بطمة أمام لجنة تحكيم شارك فيها راغب علامة وأحلام الإماراتية والموزع حسن الشافعي.

كارمن سليمان والحجاب

وتصدرت الفنانة كارمن سليمان محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثها عن قصة خلعها للحجاب قبل الشهرة، وقالت في تصريحات تلفزيونية، إنها كانت محجبة قبل الشهرة وخلعته قبل المشاركة في برنامج «آراب أيدول» بعامين، خاصة أن كل إنسان لديه فترة في ملامحه وطريقة ملابسه يتمنى مسحها من تاريخه، وعند مقارنة صور الحاضر بصور قديمة بالتأكيد ستريد مسح القديمة.

وحققت الفنانة الفنانة كارمن سليمان، نجاحاً كبيراً بأغنيتها الـ سينجل باللهجة الخليجية، وتحمل عنوان خيره، من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد .