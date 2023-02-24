كارمن سليمان تعود لجمهورها بـ«يا جمالك» عبر يوتيوب: كلمات وألحان عزيز الشافعي

أطلقت الفنانة كارمن سليمان، عبر قتاتها الرسمية بموقع يوتيوب وحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أغنيتها الجديدة «يا جمالك»، وهي الأغنية التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي ومن إنتاج مصطفى جاد.

كارمن سليمان تعود بعد غياب بأغنية من تلحين عزيز الشافعي

كانت الفنانة كارمن سليمان قد طرحت فيديو منذ أيام عن كواليس أغنيتها الجديدة بهاشتاج من أجل الترويج له وهو «كارمن تعود» وتقول كلمات أغنيتها الجديدة.

في عينيا يا حبيبي.. إنت أحلى من الناس جميعهم

حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم

يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللي لاموني ومالك

يا جمالك يا جمالك .. باللي راق لما أنا شغلت بالك

واللي عايز هنايا يسيبني ..في حضنك يسيبني ..

غرامك عاجبني

كارمن سليمان تطلق هاشتاج «كارمن تعود»

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان، أغنية سينجل باللهجة الخليجية، وتحمل عنوان خيرة.