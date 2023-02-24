رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كارمن سليمان تعود لجمهورها بـ«يا جمالك» عبر يوتيوب: كلمات وألحان عزيز الشافعي

كتب:

محمود الرفاعى
08:19 م | الجمعة 24 فبراير 2023
كارمن سليمان

كارمن سليمان

أطلقت الفنانة كارمن سليمان، عبر قتاتها الرسمية بموقع يوتيوب وحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي،  أغنيتها الجديدة «يا جمالك»، وهي الأغنية التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي ومن إنتاج مصطفى جاد.

كارمن سليمان تعود بعد غياب بأغنية من تلحين عزيز الشافعي

كانت الفنانة كارمن سليمان قد طرحت فيديو منذ أيام عن كواليس أغنيتها الجديدة بهاشتاج من أجل الترويج له وهو «كارمن تعود» وتقول كلمات أغنيتها الجديدة.

في عينيا يا حبيبي.. إنت أحلى من الناس جميعهم

حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم

يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللي لاموني ومالك

يا جمالك يا جمالك .. باللي راق لما أنا شغلت بالك

واللي عايز هنايا يسيبني ..في حضنك يسيبني ..

غرامك عاجبني

كارمن سليمان تطلق هاشتاج «كارمن تعود»

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان، أغنية سينجل باللهجة الخليجية، وتحمل عنوان خيرة.

اقرأ المزيد:

كارمن سليمان تنشر فيديو تشويقي لأغنيتها الجديدة «يا جمالك» (فيديو)

كارمن سليمان تطلب من جمهورها الدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية

كارمن سليمان: «أغاني المهرجانات نوع ناجح ودخول النقابة حسب الصوت»

10 معلومات عن كارمن سليمان في عيد ميلادها الـ28.. أراب آيدول سبب شهرتها
بقلم محمود الرفاعى