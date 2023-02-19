كارمن سليمان تنشر فيديو تشويقي لأغنيتها الجديدة «يا جمالك» (فيديو)

كشفت الفنانة كارمن سليمان على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو تشويقي لها عن أغنيتها الجديدة «يا جمالك»، والتي من المقرر أن تطلقها خلال الأيام المقبلة من إنتاج زوجها الفنان مصطفى جاد.

كارمن سليمان تعود بعد غياب بأغنية من تلحين مصطفى جاد

كارمن كانت قد نشرت الفيديو عبر صفحتها معلقة عليه كارمن تعود، ليحصد ردود أفعال إيجابية، وسط تساؤلات من الجمهور حول إذا كان الفيديو يتعلق بأغنية جديدة قادمة أو عمل مسرحي لها.

كارمن سليمان تطلق هاشتاج «كارمن تعود»

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان، أغنية سينجل باللهجة الخليجية، وتحمل عنوان خيره، من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد، وتوزيع ومكس وماستر محمد عصمت وتسجيل صوت ماهر صلاح، وسبقها عمل باللهجة المغربية ديو مع الفنان المغربي زهير بهاوى، تحت عنوان حبك أنت، وحققت نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي.