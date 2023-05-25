«الموسيقيين»: الإقرار والاشتراك السنوي يمنعان ويجز من الغناء داخل مصر

يواجه الفنان ويجز أزمة مع نقابة المهن الموسيقية، حيث إنه حتى الآن لا يحق له الغناء داخل مصر رغم جلوسه مؤخرا مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية لحل الأمور وديًا.

ويجز لم يوقع بعد على لوائح النقابة الجديدة

أوضح الدكتور محمد عبد الله المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة أن أزمة ويجز مع النقابة لم تحل حتى هذه اللحظة مؤكدا في بيان له، على أن ويجز لم يقم مثل زملائه بالتوقيع على إقرار نقابة المهن الموسيقية بحسن استخدام الألفاظ وعدم استخدام الكلمات المسيئة والغناء رفقة فرقة موسيقية.

الشركة المنظمة لحفل ويجز لم تدفع 215 ألف جنيه

وأوضح متحدث النقابة أن الشركة المنظمة لحفله الجديد لم تقم حتى الآن بتجديد الاشتراك السنوي الذي يبلغ 215 ألف جنيه.

يذكر ان الفنان مصطفى كامل كان قد وضع عددا من القوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل نقابة المهن الموسيقية فور نجاحه في النقابة لكل من يقدم أغنيات المهرجانات والراب وذلك من أجل الحد من العمل بدون فرقة والغناء بكلمات غير مهذبة.