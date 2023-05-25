حمادة هلال يطرح أحدث أغانيه «متحملاني»

طرح منذ قليل الفنان حمادة هلال أحدث أغانيه بعنوان «متحملاني» وهي أول أغنية يقوم بطرحها بعد فترة غياب طويلة وقد تم طرحها على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية وبمجرد نزولها قد حققت نسب مشاهدات عالية، وذلك لتفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا معها.

أغنية متحملاني من كلمات وألحان مصطفى شكري

متحملاني من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وفوتوغرافيا شريف قمر وإشراف عام مصطفى مرتضى وتم طرحها منذ قليل للجمهور، وتقول كلماتها:

ربنا بيراضي ورضاني لما بقيتي ليا وعلشاني

انا متمنتش اكتر منك بتبيعي الدنيا وشرياني

الحظ اما ضحكلي هداني وانتي هدية

وتعويض لياعن فرحة زمان كانت شيبلي متحملاني

أغنية متحملاني من توزيع أحمد أمين

وقال علام في بيان إنه سعيد بهذا التعاون بالمشاركة في عمل مع نجم كبير بحجم حمادة هلال وخصوصا أنه أول عمل غنائي له بعد نجاحه الكبير في مسلسله الرمضاني الأخير.