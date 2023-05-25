منسق مبادرة رواد التحدي في الحوار الوطني: يجب دمج ذوي الهمم تعليميا

قال الدكتور ربيع عبد الوهاب ممثل مصر في جائزة بن زايد لأفضل معلم ومنسق مبادرة رواد التحدي، خلال كلمته في لجنة التعليم بالحوار الوطني اليوم، إن التحديات التي تواجه تعليم ذوي الهمم في مدارس التربية الخاصة كثيرة، حيث إنه من خلال تطبيق مبادرة رواد التحدي داخل تلك المدراس ظهرت مجموعة من التحديات التي يجب أن نلفت إليها النظر ونضع لها حلول حتى يحصل هؤلاء الطلاب على فرص تعليمية مناسبة لهم، ومحققة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ومتماشية مع رؤية مصر 2030.

تحديات مدارس ذوي الهمم

وأضاف ممثل مصر في جائزة بن زايد لأفضل معلم ومنسق مبادرة رواد التحدي أن أبرز تلك التحديات أن معظم مدارس ذوي الهمم خاصة مدارس الأمل للصم وضعاف السمع ما زالت تعتمد في برامجها التدريسية على المهن التقليدية البسيطة مثل النجارة والتريكو والتطريز، فيجب إدخال مجموعة من المهن المتوافقة مع متحدثات العصر ومع التحول الرقمي مثل صيانة الحسابات والهواتف المحمولة والبرمجة، وقد أثبت الكثير من ذوي الهمم مهارات في تلك المجالات والأمثلة كثيرة.

وأوضح أنه في مدارس النور ما زالت تلك المدراس تعتمد في تعليمها على الأساليب القديمة في التعلم عبر طريقة بريل التقليدية وبمكينات عتقية رغم وجود العديد من الأساليب الحديثة في تعليم ذوي الهمم، وأدو ان أشير في هذه الجزئية انه بأنني قمت بتصميم تطبيق إلكتروني تعليمي خدمي للمكفوفين يسهل لهم سبل التعلم عبر تحويل المناهج الدراسية إلى الصيغة الصوتية وتوفير بنك أسئلة تفاعلي وتوفير روباط لكافة المناصات التعليمية لوزارة التربية والتعليم والعديد من الخدمات الثقافية والرقمية التي يحتاجها المكفوفين، وحقق أثر طيب على طلاب مدرسة النور ببنها وتم نشرة ليستفيد منه جموع المكفوفين وقد وساهم في رفع المستوى التحصيلي للطلاب.

قضية المناهج تحتاج إلى الكثير من التعديلات

وأضاف أنه يرى أن يجب أن يتم تكثيف من تلك المبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص، من التحديات التي يجب أن نلفت لها النظر هي قضية المناهج التي تحتاج إلى مجموعة من التكييفات والتعديلات والمواءمات الضرورية للتماشى مع المنظومة التعليمية الجديدة، ونقترح في هذ السايق اعتماد مقرر لريادة الأعمال وبرنامج قائم بذاته لتدريب الطلاب على تلك المهارات سواء في مدارس التعليم العام او مدارس التربية الخاصة وتوفير التدريب اللازم للمعلمين على ذلك، حتى يتحول الطلاب من الاتكالية إلى الاستقتلالية وان يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع