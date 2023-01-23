وزير التعليم يكرم المعلمين الفائزين في مسابقة جائزة محمد بن زايد

كرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، المعلمين الفائزين في المرحلة الأولى من مسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، بحضور الدكتور حمد الدرمكي أمين عام الجائزة.

والمعلمون الفائزون هم الأستاذ ربيع عبدالوهاب ربيع، والأستاذ أحمد محمد مبروك، والأستاذة خديجة جمعة عبد المعطي محمد.

المعلم شريان التعليم

وهنأ الدكتور رضا حجازي، المعلمين الفائزين، قائلاً إن المعلم هو صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة ورقي وطنه ولا يختلف إثنان على أن المعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم.

وأضاف الوزير أن الأسلوب الذي يتبعه المعلم ومدى إلمامه بأساليب التدريس يعتبر من أبرز المقومات التي تجذب الطالب إلى التفوق والتميز في المدرسة، كما أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وترسيخ التوقعات الإيجابية والتخطيط الجيد للدروس تجعل منه معلمًا ناجحًا.

العلاقات بين مصر والإمارات

وأكد الدكتور رضا حجازي، العلاقة الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات، والتعاون في عدة مجالات، من بينها التعليم قبل الجامعي، مشيدًا بمسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في نشر ثقافة التميز محليًا وَدَوْلِيًّا، ودورها في دعم وتشجيع الإبداع والابتكار في التعليم ومساهمتها في استقطاب ونشر الممارسات الدولية الناجحة.

وأوضح الدكتور حمد الدرمكى أمين عام الجائزة، أن الجائزة تأتي في إطار إيمان القيادة الرشيدة بالدور المحوري للمعلم والدورة الحالية تشهد مشاركة عدد كبير من الدول، مشيرًا إلى أن قيمة ومكانة الجائزة معرفيًا، انعكس إيجابيًا بزيادة أعداد المشاركات من المعلمين بشكل لافت، إلى جانب تحقيق مكسب إضافي، وهو مشاركة دول عربية أخرى.

وأهدى الدكتور رضا حجازي درع الوزارة للأمين العام للجائزة، كما أهدى الدكتور حمد الدرمكي درع الجائزة للوزير.