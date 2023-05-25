أستاذ علاقات دولية: الحرب الأوكرانية تفاقم معاناة أفريقيا بشكل مباشر

قال إبراهيم ناصر، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في العلوم السياسية، إن الأزمة الأوكرانية تسببت في مشكلات كبيرة في مجال الأمن الغدائي بقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن القارة السمراء كانت تعاني من مشاكل بيئية، لكنها تعاظمت بسبب اعتماد غالبية الدول الأفريقية على واردات القمح من كل من روسيا وأوكرانيا.

ناصر: نوع من التداعيات على المستوى الاقتصادي

وأضاف «ناصر»، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج مطروح للنقاش على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا بد أن يحدث نوع من التداعيات على المستوى الاقتصادي على القارة الافريقية للأحداث العالمية.

وتابع أنه عندما جاء دونالد ترامب إلى رأس السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، تجاهل القارة الأفريقية، وركز اهتمامه على مناطق أخرى من العالم، وانسحب بصورة محددة من الصومال، وترك الدولة العربية الواقعة في منطقة القرن الأفريقي تعاني أمام «آفة الإرهاب»، مؤكداً أن هذا الأمر تسبب في حالة من الفراغ.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن إهمال أفريقيا أثر كثيراً على الأمن القومي الأوروبي، فحاولت الدول الأوروبية أن تعيد اهتمامها بما يجري في القارة الأفريقية، وأضاف أنه على أفريقيا أن تعتمد على نفسها في توفير المناخ الطبيعي لعملية النهضة التنموية المستقلة، بدلاً من أن تعتمد على التقصير الأمريكي والأوروبي.