أوكرانيا تقصف دونيتسك 20 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك 20 مرة خلال 24 ساعة، باستخدام 104 أنواع مختلفة من الذخيرة، بينها عيار 152 و155 مللم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جلسة مشتركة لـ«المنتدى الاقتصادي الأوراسي»، اليوم الأربعاء، وسيكون الموضوع المركزي «الاندماج الأوراسي في عالم متعدد القطبيات»، وفقا لما أعلنته الرئاسة الروسية «الكرملين».

اجتماعات منفصلة لبوتين مع قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عددًا من الاجتماعات المنفصلة مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المدعوة إلى القمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ويتزامن المنتدى الاقتصادي الأوراسي، مع اجتماع المجلس الأوراسي الاقتصادي الأعلى الذي سيحضره زعماء دول أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المراقبة: أوزبكستان وكوبا، ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، روسيا وبيلاروس وقيرجيزستان وكازاخستان وأرمينيا.

من جانبه، سيزور رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، «موسكو» لحضور اجتماع «المجلس الاقتصادي الأوراسي»، وعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

دوديك:«الناتو» ألحق أضرارًا جسيمة بالشعب الصربي

من جانبه، قال زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، إنّ البوسنة والهرسك لم تتخذ أي قرارات بفرض عقوبات على روسيا بفضل جمهورية صرب البوسنة والهرسك، مؤكدا في حديث لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إنّه لا يمكن أن تكون بلاده جزءا من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشيرا إلى إلحاق حلف «الناتو» أضرارًا جسيمة بالشعب الصربي.

من جانبه، قال سفير مالي لدى الولايات المتحدة، سيكو بيرتي، إنّ بلاده تأمل في تلقي مساعدة عسكرية طويلة الأمد من روسيا، مضيفا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إنّ «باماكو» تواجه مشكلة الإرهاب التي أودت بالفعل بحياة العديد من المدنيين.

وأوضح بيرتي، أنّ روسيا تساعد بلاده كثيرا في توريد المعدات العسكرية اللازمة لمكافحة الإرهاب، معربا عن أمل مالي في الحصول على إمدادات كافية من الأسمدة من روسيا في 2023.