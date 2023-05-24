تطورات أزمة أوكرانيا.. واشنطن لن تزود كييف بأنظمة صواريخ بعيدة المدى

شهدت الأزمة الأوكرانية، المتسمرة منذ 24 فبراير من العام الماضي 2022، عدة تطورات هامة، على الساحة الميدانية، كان من أهمها إعلان الولايات المتحدة، عدم تخطيط «واشنطن» لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ «أيه تي أيه سي إم أس» بعيدة المدى.

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ «أيه تي أيه سي إم أس» ATACMS بعيدة المدى في المرحلة الحالية، وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، ديريك هوجان، خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي، إن «واشنطن» تزود «كييف» بالأسلحة التي تراها الولايات المتحدة ضرورية للمرحلة الحالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت «واشنطن»، إلى أن القوات الأوكرانية باتت تحاصر باخموت «شرقا» بالكامل، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بيت رايدر، في إحاطة صحفية، إن القوات الروسية دفعت ثمنا كبيرا من الأرواح والمعدات والقدرات في المدينة.

الدفاع الأوكرانية: قواتنا تسيطر على ضواحي باخموت

وكانت نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، قالت في وقت سابق، إن قوات بلادها أحرزت تقدما طفيفا على أطراف باخموت، مشيرة إلى القوات لا تزال تسيطر على الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة.

وأشار رايدر، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصل بنظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، تحضيرا لاجتماع مجموعة العمل لدعم أوكرانيا، غدا الخميس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الاستخبارات الأوكرانية: يجب استخدام كل القوات لإخراج روسيا

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، إن هجوم بلادها المضاد سيبدأ قريبا، مضيفة على لسان رئيسها كيريل بودانوف، إن هناك حاجة إلى مزيد من الأسلحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية، وفاق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح بودانوف في حديث لوسيلة إعلامية يابانية، أن يجب استخدام كل القوات والوسائل، لإخراج روسيا من الأراضي التي سيطرت عليها «موسكو»

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لأسلحة أمريكية التي دمرها الجيش الروسي في بيلجورود، بعد محاولة قوات خاصة أوكرانية التسلل إلى المقاطعة الروسية أمس الأول الاثنين، وأظهر الفيديو مدرعات محترقة وعربات أمريكية من طراز هامبفي مدمرة ومعطوبة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن «واشنطن»، لم توافق على أي تسليم للمعدات لأي تشكيلات غير رسمية.

دخول مجموعة أوكرانية إلى جرايفورونوفسكي

وجاءت تصريحات «البنتاجون»، تعليقا على استخدام مجموعات أوكرانية تسللت لأطراف بيلجورود الروسية المحاذية للحدود مع اوكرانيا، بأسلحة أمريكية.

وكان حاكم بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أشار أمس الأول الاثنين، إلى دخول مجموعة أوكرانية إلى أراضي منطقة جرايفورونوفسكي بالمقاطعة، مشيرا إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين، جراء قصف القوميين الأوكرانيين.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية أكثر من 70 مسلحا أوكرانيا، وأسر 8 آخرين.

وأوضح المتحدث باسم «البنتاجون»، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، أنهم لم يطلبوا تسليم المعدات لأي تشكيلات شبه عسكرية غير تابعة للقوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار رايدر، إلى أنه ليس بوسع وزارة الدفاع تأكيد صحة الصور للعربات المدرعة الأمريكية، التي تم نشرها في أعقاب الهجوم.