أفراح ملكية في الأردن.. الملك عبدالله بن الحسين يحتفل بتخرج الأمير هاشم

احتل تخرج الأمير هاشم، الابن الأصغر للعاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين، الصدارة على مواقع البحث خلال الساعات الماضية، خاصةً وأن العائلة المالكة في الأردن تستعد للاحتفال، بعد أيام، بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

العائلة المالكة في حفل تخرج الأمير هاشم

وذكرت صحيفة «الرؤية» العمانية أن الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وولي العهد، الأمير الحسين، حضروا حفل تخريج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، من مدرسة «كينجز أكاديمي» بمادبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

ماذا كتب ولي عهد الأردن لتهنئة الأمير هاشم؟

وهنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شقيقه الأمير هاشم بن عبدالله، بمناسبة تخرجه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، حيث غرد قائلاً: «هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا»، وتابع: «مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك».

تعليق الملكة على تخرج الأمير هاشم

وكتبت الملكة رانيا العبدالله، عبر إنستجرام: «مش ملحقة على الأولاد هالسنة.. الله يحميكم وألف مبارك لحياتي هاشم، والله يوفقك، طول عمرك حنون»، ونشرت عدداً من الصور من حلفة تخرج الأمير هاشم بن عبدالله.