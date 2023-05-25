اعتماد معمل الحاسب الآلي بمعهد إبيانة الأزهري بكفر الشيخ مركزا للتدريبات

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اعتماد معمل الحاسب الآلي بمعهد إبيانة الابتدائي، بإدارة مطوبس التعليمية الأزهرية، كمركزاً لإقامة تدريبات واختبارات الشهادة الدولية للكمبيوتر والإنترنت IC3، برعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

معمل الحاسب الآلي بمعهد إبيانة الابتدائي الأزهري

وجاء هذا الاعتماد بالتعاون المشترك بين قيادات الأزهر الشريف برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية والمسؤولين عن اعتماد البرنامج من وزارة الاتصالات بالقاهرة.

وانتهت بنفس المركز المعتمد اختبارات نهاية الأسبوع التدريبي الثاني الذي بدأ يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، ويستهدف البرنامج التدريبي العاملين بمعاهد إدارة مطوبس التعليمية، لتنمية مهاراتهم علي تقنيات الحاسب الآلي، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف مركز مطوبس، واختتمت فعاليات البرنامج الثاني اليوم الخميس 25 مايو 2023، وأثنى المشرفون من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنسقو البرنامج على الاهتمام بمعمل التدريب وتطويره في وقتٍ وجيز.

انتهاء اختبارات الأسبوع التدريبي الثاني

وعقب إنهاء الاختبارات اليوم توجه المتدربون والقائمون علي التدريب؛ بخالص الشكر للدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، لما يُوليه من عناية وجهد وتوجيهات متواصلة، كان من شأنها رفعة شأن الأزهر وتطوير كفاءة العاملين به داخل منطقة كفر الشيخ الأزهرية ومعاهدها.