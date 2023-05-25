غدا.. 5 آلاف مسجد بكفر الشيخ تصلي على النبي لمدة 5 دقائق بعد الجمعة

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ استعداداتها لتطبيق قرار وزارة الأوقاف بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، عقب صلاة غداً الجمعة، لمدة 3 إلى 5 دقائق، ويكون بصيغة موحدة.

تطبيق الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في 5 آلاف مسجد

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أوقاف كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التنبيه علي الأئمة في مختلف مساجد المحافظة والتي يبلغ عددها حوالي 5 آلاف مسجد، موزعين على 16 إدارة أوقاف، بالالتزام بصيغة الصلاة على النبي التي حددتها الوزارة، إلى جانب الوقت المحدد لذلك.

وأوضح المصدر، أنه تم أيضاً التشديد على الالتزام بموضوع خطبة الجمعة غداً، التي حددتها وزارة الأوقاف، للحديث عن «فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» في جميع مساجد مصر، مشيراً إلى أنّ مجلس الصلاة على النبي الذي سيُقام عقب صلاة الجمعة مباشرةً ويأتي تطبيقاً عملياً للخطبة.

صيغة الصلاة على النبي التي حددتها الأوقاف

وذكر المصدر، أنّ صيغة الصلاة على النبي التي حددتها وزارة الأوقاف، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كالتالي: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».

وأعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص وقت من ثلاث إلى خمس دقائق بعد صلاة غداً الجمعة، بجميع المساجد علي مستوي الجمهورية، للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله «صلى الله عليه وسلم».