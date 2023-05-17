أوقاف كفر الشيخ تُهدي موسوعة الثقافة الإسلامية لكلية الدراسات الإسلامية

أهدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ موسوعة الثقافة الإسلامية الصادرة عن وزارة الأوقاف، إلي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تسليم موسوعة الثقافة الإسلامية إلي كلية الدراسات الإسلامية والعربية

وقام الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بتسليم نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلي الدكتور جمال الهلفي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق.

وتُعد موسوعة الثقافة الإسلامية إحدى مؤلفات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث تناولت الثقافة ومفاهيمها، وأهم مفاتيح الفكر الرشيد والتفكير السديد، والمقومات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع.

وكيل أوقاف كفر الشيخ يتفقد إدارتي دسوق قبلي وبحري

وأجرى الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، جولة مفاجئة لإدارتي دسوق قبلي وبحري، للوقوف على مدى الانضباط في العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد وكيل الوزارة، على حُسن معاملة القاصدين للإدارتين، وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، والتفاني في خدمة بيوت الله، مشيراً إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.