الرائدان السعوديان يشاركان الإماراتي النيادي احتفاله بعيد ميلاده في الفضاء

حرص رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، على الاحتفال بعيد ميلاده على متن محطة الفضاء الدولية، حيث يتواجد في مهمة لمدة 6 شهور، وهي أطول مهمة لرائد فضاء عربي، برفقة طاقم المحطة الفضائية، بالإضافة إلى الرائدين السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني، اللذين وصلا إلى المحطة الدولية الأحد الماضي، في مهمة لعدة أيام.

تعليق النيادي على الاحتفال بعيد ميلاده

ونشر النيادي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تضمنت صورتين له بجانب قطع حلويات قائلا: «أول يوم ميلاد أحتفل فيه بالفضاء، والشعور لا يوصف هنا مع الزملاء الذين أصبحوا عائلتي الثانية، كيكة من أمريكا وأخرى من روسيا، والأجمل أني تلقيت تهاني باللغة العربية من ريانة وعلي».

أطول مهمة علمية لرواد فضاء عرب

وانطلق الرائدان السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية، الأحد الماضي، في مهمة خاصة، من تنظيم شركة «أكسيوم سبيس» الأمريكية، من ولاية فلوريدا، ليجتمع ثلاثة رواد عرب على متن المحطة الدولية للمرة الأولى.

واعتاد رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، منذ سفره واستقراره على متن المحطة الفضائية الدولية، على نشر عدد من الصور من الفضاء للوطن العربي، حيث يخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، مع أعضاء فريق «كرو 6»، على أن تشمل التجارب 10 مجالات حيوية طوال فترة المهمة، التي تستغرق 6 أشهر.

سفر رائدة فضاء سعودية

وحرصت رائدة الفضاء ريانة بروناي، 34 سنة، على ارتداء أقراط جدتها، أثناء انطلاقها في مهمتها الفضائية، وكتبت على «تويتر» بهذه المناسبة: «حلقت بحلق جدتي للفضاء»، ومن المقرر أن تمضي رائدة الفضاء السعودية 10 أيام في محطة الفضاء الدولية، ضمن طاقم «أكسيوم ميشن2»، مع تخطيطها لإجراء أبحاث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي.