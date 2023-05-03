كل ما تريد معرفته عن مهمة سير الرائد الإماراتي سلطان النيادي في الفضاء (فيديو)

بعد أن أجرى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، رحلة تاريخية هي الأولى من نوعها إلى الفضاء الأيام الماضية، وخاض تجربة سير في الفضاء الأولى من نوعها بعيدًا عن محطة الفضاء الدولية، شرح «النيادي» المهمة التي خاضها قبل يومين، بالسير في الفضاء، التي وصفها نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تلك المهمة بمثابة إنجاز كبير في مجال الفضاء، كما أنَّها جاءت بعد عمل وتدريب وجهد شاق دام لمدة 3 أعوام.

After completing my first spacewalk, I am humbled by the experience. Here’s a time-lapse capturing one of my most surreal moments on the ISS. Thank you to everyone for the unwavering support. Onward to new frontiers. pic.twitter.com/GR2AhfwuEg — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 2, 2023

تجربة «النيادي» الأولى بالسير في الفضاء

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، وقال «النيادي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، إنَّ المهمة التي خاضها بالسير في الفضاء لأول مرة كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة، معربًا عن أنَّ تعلم من تلك المهمة الكثير ولمس من خلالها الدعم الكبير من جميع المواطنين، شاكرًا فريق مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا للفضاء على كل ما قدموه له ومواكبتهم المستمرة له.

أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء

ووثقت وكالة «ناسا» للفضاء، مقطع فيديو يوم الجمعة الماضية على موقع «اليوتيوب»، لحظة خروج رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصل إلى الفضاء لقضاء مهمته الأولى من نوعها بالسير في الفضاء، وهي أطول مهمة علمية يخوضها «النيادي» في الفضاء، ضمن فريق «كرو-6»، ةمن المقرر أن تستمر نحو 6 أشهر متواصلة.