كل ما تريد معرفته عن مهمة سير الرائد الإماراتي سلطان النيادي في الفضاء (فيديو)

بعد أن أجرى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، رحلة تاريخية هي الأولى من نوعها إلى الفضاء الأيام الماضية، وخاض تجربة سير في الفضاء الأولى من نوعها بعيدًا عن محطة الفضاء الدولية، شرح «النيادي» المهمة التي خاضها قبل يومين، بالسير في الفضاء، التي وصفها نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تلك المهمة بمثابة إنجاز كبير في مجال الفضاء، كما أنَّها جاءت بعد عمل وتدريب وجهد شاق دام لمدة 3 أعوام.

After completing my first spacewalk, I am humbled by the experience. Here’s a time-lapse capturing one of my most surreal moments on the ISS. Thank you to everyone for the unwavering support. Onward to new frontiers. pic.twitter.com/GR2AhfwuEg