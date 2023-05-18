6 مشروعات صحفية في مناقشة تخرج «إعلام الزقازيق»

ناقش قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق، مشروعات التخرج تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، وبحضور الدكتور إسماعيل عبدالباري العميد الأسبق لكلية الآداب والدكتور أسامة عبدالباري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد غريب رئيس قسم الإعلام والدكتورة أسما حسين حافظ والدكتورة جيهان إلهامى والدكتور علاء طلعت والدكتور محمد عوض المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة والدكتور محمود عبداللطيف، وبإشراف الدكتورة فاطمة الأحمدى المشرف على مشروعات التخرج.

بداية الطريق للطلاب في سوق العمل

وأكد الدكتور محمد عوض –خلال كلمته- أن مشروعات التخرج تستحق الدعم على مختلف المستويات، وقد أظهرت حالة من التعاون والعمل بروح الفريق بين طلاب الكلية، لافتا إلى أن مشروعات التخرج هي بداية الطريق للطلاب في سوق العمل، وقد أثبتوا جدارة وموهبة في العمل تبشرهم بفرص عمل مستحقة، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد والاهتمام بمشروعاتهم بعد التخرج وترك بصمة إعلامية مؤثرة.

وعرض طلاب الفرقة الرابعة مشروعات التخرج والتي انقسمت إلى 6 مشروعات هي «موقع حصري نيوز، موقع زوم، موقع الآن نيوز، مجلة غالية، مجلة 8090، مجلة الراية، مجلة صدى الحدث».

دور رائد في صناعة الإعلاميين

ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الأحمدي، الأستاذ بكلية الآداب والمشرفة على مشروعات التخرج، أن طلاب شعبة الصحافة لديهم الموهبة الحية في الكتابه ونقل الأخبار وتغطيتها، وكان القسم له دور رائد في صناعة إعلاميين قادرين على صنع المعجزات بتوجيه ودعم من الدكتور محمد غريب رئيس القسم .

مشروعات التخرج

وأشار الدكتور محمد عبده، المدرس المساعد بالقسم، إلى أهمية احتفال قسم الصحافة بمشروعات التخرج، لافتا إلى أن مشروعات التخرج عبرت عن جهد حقيقي بذله الطلاب لتشريف قسم الإعلام، وإثبات قدرتهم على الإبداع والعطاء في ظل دعم الكلية والجامعة لهم.