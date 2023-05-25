4 طرق للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، عن بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية حيث انتهت بعض المحافظات من الامتحانات بنهاية الأسبوع الماضي بينما البعض انتهى اليوم على أن يتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح والمراجعة وجمع درجات الفصلين الأول والثاني الدراسيين، ثم اعتمادها من محافظ الإقليم ليتم إعلان النتيجة للطلاب.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

وحددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات 4 طرق يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بكل مديرية فور إعلانها وهى:

- عبر الموقع الرسمي للمحافظة، حيث ترفع النتيجة على الموقع عقب اعتمادها من المحافظ ويكون الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

- عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تعلن كل مديرية عن رابط للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس.

- يمكن الحصول على النتيجة بالاسم فقط عبر الإدارة التعليمية التابع لها الطالب عقب اعتمادها رسميا.

- يمكن أيضاً الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط عبر المدارس التابع لها الطلاب وذلك بعد اعتمادها رسميا بأقل من 24 ساعة، حيث يتم إرسال كشوف الأسماء والنتائج للمدارس عقب إعلانها على الرابط الرسمي.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتائج الشهادة الإعدادية عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس فى عدة خطوات هي:

- الضغط على رابط النتيجة

- ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- كتابة الاسم رباعيا

- كتابة رقم الجلوس

- الضغط على موافق

- لتظهر النتيجة