السيدة انتصار السيسي: سعدت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر ولمست الإنسانية في أعظم صورها

قالت السيدة انتصار السيسي: «سعدت بزيارة غرفه عمليات الهلال الأحمر المصري والاستماع لشرح توضيحي شامل للدور الإنساني والوطني الفريد لهذه الجمعية التي تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير».

وتابعت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لمست الإنسانية في أعظم صورها، بجهود متطوعين مخلصين، إنني أحيي القائمين على هذا الكيان، وأوجه الشكر والتقدير لكل المتطوعين»