وكيل «صحة الشرقية» يوجه بفصل معمل تحاليل الدم عن الأمراض المتوطنة بمركز ههيا

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز طب الأسرة، ومكتب الصحة بههيا، لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين بهما.

التأكد من تواجد القوي البشرية بالنوبتجية

تفقد وكيل وزارة الصحة خلال زيارته الأولى الأقسام المختلفة بمركز طب الأسرة بههيا، حيث تم التأكد من تواجد القوي البشرية بالنوبتجية، ومن توافر كافة المستلزمات بدولاب الطوارئ، وتفقد المعامل، موجهاً بفصل معمل تحاليل وفحوصات الدم عن معمل الأمراض المتوطنة بالمركز، مع تكليف مدير الإدارة بتخصيص مكان لتخزين بعض المستلزمات المعملية، نظراً لوضعها داخل المعمل، مع توفير الكميات اللازمة للاستهلاك يومياً.

كما تفقد وكيل الصحة صيدلية المركز وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن تصنيف وتمييز الأدوية وفقاً لمعايير الجودة، مؤكداً عدم صرف أدوية دون توقيع الاسم الثلاثي من الطبيب المعالج، مع تسديد كافة التذاكر، والاحتفاظ بها للرجوع إليها فى أي وقت، وموجها أطباء المركز بترشيد استهلاك المضادات الحيوية، والصرف وفقاً للتشخيص الطبي للمرضى.

دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي

كما تابع الدكتور هشام مسعود مؤشرات عمل الفرق الطبية التي تقدم الخدمة للمواطنين بالمبادرات الرئاسية المختلفة، من فحص المقبلين على الزواج، واستخراج الشهادات المعتمدة لها، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتم الاطمئنان على توافر مستلزمات العمل بالمبادرات الرئاسية.

كما تابع، عمل فرق التطعيمات الروتينية، والتأكد من سلامة سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم في درجة الحرارة المناسبة لها، ومراجعة الرصيد المتواجد من الطعوم الروتينية.

وتابع وكيل الصحة متابعة خدمات تنظيم الأسرة، وجرى التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتسجيل البيانات في كشوفات وسجلات العيادة، كما تابع تسجيل المواليد الجدد والوفيات على السيستم الخاص به.