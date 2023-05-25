«الصحة» تصدر تعليمات مهمة للحجاج.. وتحذير من تبادل الأغراض الشخصية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تعليماتها لضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج، محذّرة إياهم من التعرّض لأشعة الشمس لفترة طويلة، وطالبتهم باستخدام الشمسية وغسل اليدين باستمرار، وعدم مشاركة المناشف الخاصة والأغراض الشخصية مع أحد.

تعلميات للحجاج خلال مناسك الحج

وطالبت وزارة الصحة والسكان، في تقرير صادر عنها، الحجاج، بعدم مشاركة سجادة الصلاة الخاصة، وغسل الملابس وأغطية الفراش بشكل جيد، وتعريضها لأشعة الشمس بعد غسلها، مشددة على أهمية الحرص على عدم لمس العنين أو الأنف أو الفم دون غسيل اليد، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

تطعيمات الحج الأساسية

وشددت وزارة الصحة والسكان، على الحصول على التطعيمات اللازمة، خاصة فيروس كورونا والالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أهمية التطعميات في تعزيز الجهاز المناعي للجسم، ومواجهة الأمراض المعدية وغير المعدية، والحفاظ على الصحة العامة للجسم، كما أكدت ضرورة التواصل مع البعثة الطبية للحج، التي تتكون من 30 عيادة تشمل نحو 75 طبيبا من مختلف التخصصات الطبية.

رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة

ودعت وزارة الصحة والسكان، الحجاج، للالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة الخاصة بفيروس كورونا خلال المناسك الحج، وارتداء الكمامات قدر الإمكان، والحرص على التباعد الاجتماعى، مطالبة أصحاب الأمراض المزمنة بالحصول على أدويتهم في مواعيدها والسفر بالأدوية خلال فترة الحج.